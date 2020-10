SCARMAGNO. Partiti tutti i servizi scolastici, dalla mensa al pre e post scuola all’insegna delle regole

Servizi Covid free. E’ questa la parola d’ordine all’insegna della quale sono ripartiti sia la mensa che il pre e post scuola, che lo scuolabus.

La mensa scolastica, per rispettare il distanziamento, viene gestita su due turni a partire dalle 11,45. Mezz’ora per il pasto, un [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti