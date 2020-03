SCARMAGNO. La Croce Verde è operativa grazie alle donazioni

A Scarmagno la Croce Verde Bessolese resta operativa grazie alle donazioni che hanno reso possibile l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

Guanti, mascherine, camici monouso. Manca davvero di tutto in questi giorni a chi lotta in prima linea contro il virus.

E nessuna eccezione faceva la Croce Verde Bessolese di Scarmagno.

Grazie però alle donazioni arrivate è stato per loro possibile restare operativi in un momento così difficile.

“L’Associazione ringrazia di cuore chi ha voluto dare il proprio contributo per l’acquisto di presidi di protezione individuale che, come si sa, devono essere ripristinati continuamente in quanto è necessario sostituirli ad ogni intervento.

I volontari hanno potuto così svolgere in questi giorni, in sicurezza, il soccorso di quei pazienti che purtroppo sono stati contagiati da Covid 19“.

