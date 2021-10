Italvolt Spa, società fondata dallo svedese Lars Carlstrom, 55 anni, con l’obiettivo di realizzare a Scarmagno una delle più grandi gigafactory d’Europa (45 Gwh , 4 miliardi di euro di investimento e 4 mila assunzioni) per la produzione di batterie al litio ha comunicato, la scorsa settimana di aver stretto una partnership con la multinazionale svizzero-sevedese ABB per il Front End Engineering and Design (FEED) del sito ex Olivetti.

Tutto bene non fosse che fino al giorno prima, stando ai precedenti “annunci”, il fornitore di soluzioni innovative, impianti e tecnologie» avrebbe dovuto essere [...]