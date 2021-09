Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SCARMAGNO. Italvolt ha sottoscritto con Prelios, questa mattina in municipio a Scarmagno, un accordo vincolante per l’acquisto dell’area ex Olivetti. Un milione di metri quadri, tra Scarmagno e Romano Canavese, dove sorgerà la gigafactory per la produzione e lo stoccaggio di batterie a ioni di litio.

“L’accordo con Prelios rappresenta un passo chiave nel nostro progetto – spiega Lars Carlstrom, ceo e fondatore di Italvolt – l’acquisto dell’area rispetta le tempistiche. Si tratta di una zona dismessa che ha un ampio potenziale e che restituiremo al contesto locale offrendo posti di lavoro e riqualificazione dell’ambiente”.

Il prossimo step è l’ottenimento dei permessi di costruzione attesi per l’inizio del 2022. Il nuovo impianto, di 300 mila metri quadri, sarà progettato dalla divisione architettura di Pininfarina. Quella di Scarmagno diventerà la più grande gigafactory del sud Europa. L’investimento complessivo è di circa 3,4 miliardi di euro.

“E’ un momento di grande fermento per il Piemonte. Questo passo è di una importanza straordinaria per il Canavese e non solo e dimostra la volontà di Italvolt di realizzare la fabbrica di batterie nel rispetto del cronoprogramma”. Così l’assessore al Bilancio della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, sull’acquisto da parte di Italvolt dell’area ex Olivetti di Scarmagno.

Questa mattina la firma in Municipio dell’accordo con Prelios. “Il Piemonte vuole una gigafactory e questa notizia non può che farci enorme piacere – aggiunge Tronzano -. Ora approfondiremo il business plan così da facilitare il dialogo con il Governo per le risorse del Pnrr”.

Per i sindaci di Scarmagno, Ivrea e Romano Canavese, Adriano Grassino, Stefano Sertoli e Oscarino Ferrero, presenti alla firma, quella di oggi è stata una “giornata storica per tutto il territorio”.

“Il passo compiuto oggi verso la realizzazione della gigafactory nel Canavese da parte di Italvolt è certamente una notizia positiva per il territorio”. Giada Bronzino, vicepresidente vicaria di Api Torino, commenta così l’acquisto da parte di Italvolt dell’ex area Olivetti di Scarmagno (Torino).

“Sono necessari investimenti importanti e coraggiosi per il rilancio del Piemonte: Italvolt può essere uno di questi – aggiunge Bronzino -. Attendiamo adesso gli sviluppi per coinvolgere concretamente la filiera delle pmi del territorio”.

Commenti