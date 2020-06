SCARMAGNO. Incendio alla Darkem, chiuse le indagini dopo 4 anni

Per l’incendio e le quattro esplosioni in serie avvenute la sera del 30 maggio 2016 che avevano distrutto il capannone della Darkem, nell’area industriale ex Olivetti, dopo quattro anni, la Procura di Ivrea ha chiuso le indagini.

Il sostituto procuratore Lea Lamonaca ha iscritto [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti