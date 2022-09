“In uno degli incontri avvenuti in Prefettura, Davide D’Arco disse che avrebbe voluto pulire l’area dai detriti, ma non aveva i soldi. Era ancora studente”. Lo ha raccontato il sindaco di Scarmagno Adriano Grassino comparso mercoledì scorso in tribunale a Ivrea. Il primo cittadino è un testimone processo Darkem, in cui sono imputati i fratelli Davide e Giuseppe D’Arco, 35 e 47 anni, di Romano accusati di incendio colposo, danneggiamento e lesioni colpose in seguito all’esplosione della fabbrica, la sera del 30 maggio 2016. Al processo era imputato anche il padre Domenico [...]



