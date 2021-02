SCARMAGNO. Il sindaco Grassino replica alle accuse di Francesconi

Riceviamo e pubblichiamo la lettera con la quale il sindaco Adriano Grassino ha voluto replicare alle accuse del capogruppo di opposizione, Sandro Francesconi.

Gentile Direttore

Premetto che non è mia abitudine né intenzione cercare notorietà e consensi tramite la stampa o qualsiasi altro mezzo. Tuttavia, per motivi di giustizia verso i miei collaboratori oltre ché ai dipendenti del Comune, i quali stanno dando il meglio di loro stessi, mi sento in obbligo di fare alcune considerazioni all’intervista rilasciata dal Capogruppo dell’Opposizione del Comune di Scarmagno, pubblicata martedì 26 gennaio 2021 su un giornale locale a firma Maria Di Poppa.

Confermo a questo Consigliere Capogruppo che oltre a iscrivermi alla bocciofila mi iscriverei volentieri anche alla Società Operaia di Scarmagno della quale lui è presidente. Devo purtroppo prendere atto che dal lontano 2018, anno in cui è stato nominato, non ha ancora convocato un Assemblea dei soci tantomeno il Direttivo, neppure è stato presentato un piccolo rendiconto. Se cosi facendo per lui vuol dire amministrare, ebbene non abbiamo nulla da imparare ed è meglio che si astenga dal pontificare.

La mia Amministrazione non guarda al passato, guarda al presente, a quello di cui oggi abbisogna alla popolazione certo con lo sguardo rivolto al futuro. E’ ai bisogni e problemi di oggi che deve essere posta attenzione e rimedio. Non ci limitiamo a digitare su una tastiera o inseguire chissà quale chimera. Fino ad ora non siamo mancati un giorno dall’Ufficio e, data la penuria di dipendenti a causa dei pensionamenti e dei blocchi dovuti alla pandemia, ogni volta che si presenta la necessità, aiutiamo o ci sostituiamo a loro per quanto ci è possibile. Devo dare atto dell’eccellente lavoro svolto dall’unica Impiegata rimasta, coadiuvata dal Vice Sindaco nonché Assessore all’Istruzione, nel gestire, tra l’altro, la parte finanziaria relativa alla Scuola Primaria convenzionata, assunta in carico il 01/01/2020 dalla disciolta Unione Collinare.

Forse per il nostro Capogruppo di Opposizione sono bazzecole non degne di nota ma oltre alla distribuzione dei buoni alimentari, nel Consiglio Comunale del 28 dicembre 2020 è stata approvata, con i soli voti della maggioranza, la deliberazione riguardante la riduzione del 20% sul complessivo della tassa rifiuti per tutti: attività e privati.

Il Capogruppo di Opposizione sembrerebbe al corrente di qualche altro caso di indigenza oltre a quelli conosciuti e a cui si sta provvedendo. Se cosi fosse potrebbe o meglio ancora, è suo preciso dovere segnalarlo come del resto gli è stato fatto presente durante il Consiglio Comunale del 28 dicembre u.s.

Che Scarmagno abbia bisogno di molto non c’è dubbio, ancor più le frazioni. E’ impensabile che nel 2021 si debba ancora ricorrere alle bombole del gas per la cucina o all’installazione dei cosiddetti bomboloni. Oppure, ancora, alle vecchie caldaie a gasolio inquinanti e costose da mantenere a causa di una visione forse futuristica ma sicuramente non realistica. Con la rete si può anche lavorare da remoto, ed essere collegati al mondo intero. Parole altisonanti. Sicuramente non ci si scalda né si cucina. Tuttavia rientriamo nell’elenco dei Comuni che saranno raggiunti a breve dalla fibra a iniziare dagli edifici pubblici.

Se il nostro esternatore si fosse informato presso l’ufficio Tecnico, avrebbe saputo che proprio in questi giorni, dopo i ritocchi richiesti dalla Commissione di valutazione, si terrà l ultima videoconferenza per l’approvazione definitiva del PRG. Dopodiché il piano sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale e diventerà operativo a tutti gli effetti.

Si potrebbe continuare con la lista dei lavori effettuati, ad esempio: l’eliminazione del riversamento della fognatura di via Masero nei cunicoli delle fondazioni del salone polifunzionale di Scarmagno; la realizzazione della stazione di ricarica delle auto elettriche; la messa a norma dei pluriuso delle frazioni; la sistemazione degli orologi dei campanili; l’asfaltatura e sistemazione di alcune strade e per altre si provvederà nel corso dell’anno. L’assegnazione dei progetti a manifestazione d’interesse Casa Ghé; ampliamento e sistemazione area antistante il pluriuso di Frazione Bessolo; l’integrazione dell’impianto di videosorveglianza, del quale possiamo dire senza tema di smentita, che è uno dei più validi e completi della zona.

L’elenco delle opere compiute sarebbe ancora lungo. Altri progetti sono in fase di studio e redazione. Per quanto sopra esposto rinnovo l’invito a chi di dovere ad alzare le “auguste membra”, documentarsi ed informarsi per evitare di divulgare notizie non veritiere e infondate.

Concludo affermando che non è l’Amministrazione Comunale a guardare indietro ma chi rimugina sul passato rinvangando cose ormai trascorse da molto tempo.

Tanto dovevo per i motivi in epigrafe specificati.

Ringrazio le S.V. per il tempo e lo spazio dedicatomi. Confermo sin da ora che in futuro non risponderò a polemiche e affermazioni false e tendenziose. Il tempo è prezioso e deve essere dedicato a cose più importanti.

Colgo l’occasione per ricordare che il Sindaco e il Vice Sindaco sono presenti in Comune e a disposizione del pubblico per qualsiasi necessità tutte le mattine tranne sabato e festivi dalle 10,00 alle 12,00 .

Il Sindaco riceve anche il lunedì dalle 17,00 alle 19,00.

L’Assessore riceve il sabato su appuntamento.

Con cordalità

Adriano Grassino

Sindaco di Scarmagno

