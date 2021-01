SCARMAGNO. Francesconi: “Questo, ormai, è un paese solo per vecchi”

“Qualcuno ha pensato che fare il sindaco sia come iscriversi alla bocciofila. E ora ne paghiamo le conseguenze”.

Sandro Francesconi, capogruppo di “Ideali in Comune”, è un fiume in piena e punta il dito contro il sindaco Adriano Grassino e la sua giunta: “Quest’amministrazione non è in grado [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti