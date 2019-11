SAVIGLIANO. ‘C’è un’auto sospetta’, sventato furto in casa nel Cuneese

La segnalazione al 112 di un cittadino a proposito di un’auto “sospetta” ha permesso ai carabinieri di compiere un arresto, di recuperare una vettura rubata e, probabilmente, di sventare dei furti in abitazione. E’ successo a Savigliano (Cuneo). L’albanese V.P., 30 anni, residente a Pioltello (Milano) è stato bloccato a bordo di una Volkswagen Golf risultata trafugata pochi giorni prima a Chieri (Torino). Le due persone che stazionavano a piedi nelle vicinanze si sono date alla fuga. L’arrestato figura già colpito da due ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata a rapine e furti in abitazione in Lombardia. Sotto un sedile dell’auto c’era una Beretta calibro 635, guanti, scaldacollo e berretto, un borsone e una smerigliatrice.

