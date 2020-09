Sapienza e intelligenza.

L’amico Automedonte, mi ha telefonato chiedendomi come stavo e, poi a bruciapelo mi ha chiesto cosa era per la differenza tra sapienza ed intelligenza. Una bella domanda, sicuramente esiste una grossa differenza fra queste qualità, una è innata l’intelligenza, l’altra la si acquisisce con la conoscenza/sapienza o se preferisci con la cultura. Ci sono persone colte ed anche intelligenti, ma non sempre è così, cultura ed intelligenza non sono la stessa cosa. L’intelligenza è in gran parte innata e in una certa misura si sviluppa se stimolata, soprattutto nel primo periodo di vita, secondo me è la capacità di reagire a situazioni nuove, di adattarsi ai cambiamenti, di trovare soluzioni ai problemi. E’ una dote che risiede nella corteccia cerebrale e che di solito si misura con il successo scolastico, ma questo non è del tutto giusto. Esistono persone che non sono mai andate a scuola, che vivono in zone sperdute e non raggiunte dal progresso, eppure, pur essendo ignoranti, sono molto intuitive, logiche ed “intelligenti”. La cultura si acquisisce con lo studio, con la lettura, con la curiosità di indagare, di guardarsi intorno e di approfondire le cose, ci possono però anche essere persone che hanno una cultura superficiale, nozionistica e non accompagnata da una vera riflessione e padronanza dei concetti, quelle persone possono anche non essere intelligenti. Concludo che la Bibbia afferma anche che la sapienza va esercitata: “Il timore di Dio è una disciplina verso la sapienza, e prima della gloria c’è l’umiltà.” Proverbi 15:33

Favria,24.09.2020 Giorgio Cortese

Se vogliamo avere una vita che valga la pena di essere vissuta, una vita che esprima i nostri sentimenti più profondi e le nostre emozioni, anche le preoccupazioni e i nostri sogni, dobbiamo lottare ogni giorno per essa.

