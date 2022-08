Il nostro ordinamento consente che in taluni casi, per una medesima condotta, possa essere comminata, congiuntamente, sia una sanzione amministrativa sia una sanzione penale. E la circostanza non è di poco conto se pensiamo alla situazione in concreto in cui viene a trovarsi il soggetto il quale, dopo aver pagato una cifra ragguardevole allo Stato, viene chiamato a sedersi al banco degli imputati ad attendere il giudizio del giudice penale per lo stesso fatto. E’ quanto stava per capitare al titolare di una copisteria, il quale fu raggiunto da una richiesta [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.