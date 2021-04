Chi si recasse la sera, tra le ore 20 e le ore 22, lockdown permettendo, in

prossimità della Chiesetta di Santo Stefano di Sessano, sopra il paese di

Chiaverano, avrebbe modo di osservare una strana coppia caracollare, oppure

poltronare, in quei luoghi: un uomo di mezza età, piuttosto in [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti