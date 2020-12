Santo Stefano.

C’è una ragione ben precisa per la quale questo Santo viene ricordato subito dopo il Natale: egli è stato il primo che ha sacrificato la vita in nome della fede cristiana, quindi il primo dei protomartiri. La sua morte, decretata dal sinedrio nell’anno 36, è riportata negli Atti degli Apostoli. In questo periodo si diceva duré da Natal a Sant Esteo, durare da Natale a Santo Stefano. Un modo di dire non relativo al tempo atmosferico, ma che ci conferma ancora una volta come i nostri Avi avessero sempre presenti le feste religiose o la liturgia o i Santi per metaforizzarli in modi di dire spiccioli e quotidiani. Di qualcosa che dura poco si dice, dunque, che “dura da Natale a Santo Stefano”, cioè un giorno solamente.

Favria, 26.12.2020 Giorgio Cortese

Il regalo più bello che resta dopo le feste natalizie, è senz’altro quella pace della serenità nell’allegria che ogni volta a Natale ci si scambia con affetto tra gli abbracci e i saluti in quei momenti che solo il Natale ci sa regalare.

