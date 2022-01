A Santhià il Comune ha deciso di accollarsi le spese dei tamponi da effettuare ai bambini delle scuole primarie cittadine, alla luce del numero crescente dei casi. L’obiettivo è di far tornare gli alunni negativi il prima possibile in presenza.

Trattandosi di bambini piccoli, assicura la sindaca Angela Ariotti, sarà facoltà della famiglia decidere o meno di sottoporre il proprio figlio al tampone; qualora non volesse farlo, il bimbo dovrà stare necessariamente in isolamento fino al termine della quarantena. “Nonostante la scuola abbia riaperto da pochi giorni – dice la prima cittadina – diverse classi [...]



