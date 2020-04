SANTHIA’. Torna il mercato con il controllo della temperature 

Così come successo nel fine settimana a Trino, anche Santhià tra i primi comuni della provincia di Vercelli riattiva il mercato settimanale in piazza con misure di sicurezza rafforzate in base agli ultimi decreti del presidente del Consiglio. Ad annunciarlo il sindaco Angelo Cappuccio.

Le bancarelle sono ritornate oggi in piazza Zapelloni, ma solo per i generi alimentari, il mercato è stato transennato con varchi di entrata presidiati dalla Protezione Civile, dagli agenti della polizia locale e dai carabinieri, che hanno effettuato anche una serie di controlli sulla temperatura corporea dei clienti.

“Le forze dell’ordine – sottolinea Cappuccio – hanno anche vigilato affinché non vi fossero assembramenti sulla piazza. Gli ambulanti hanno effettuato rigidi controlli sui distanziamenti delle persone in coda davanti ai banchi, nel rispetto delle distanze minime obbligatorie”.

A Trino il mercato settimanale è stato riattivato sabato scorso con identiche misure di sicurezza, tra cui la presenza di massimo due persone di fronte ad un singolo banco, e un’entrata e un’uscita distinte.

