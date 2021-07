SANTHIÀ. Sedici cani sono stati portati via da un proprietario di Santhià (Vercelli) che li custodiva in alcuni locali in pessime condizioni igienico-sanitarie.

Gli animali erano rinchiusi al buio, in stalli improvvisati e fatiscenti, all’interno dei quali erano presenti escrementi e sporcizia di varia natura. Si tratta di alcuni esemplari di rottweiler, cane lupo cecoslovacco, beagle, sharpei, pastore tedesco e meticcio, che apparivano spaventati e sporchi.