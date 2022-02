SANTHIÀ. La Pro Loco di Santhià ha deciso di rinviare in estate l’organizzazione del Carnevale Storico Santhiatese, tra i più antichi del Piemonte, con le varie iniziative che si terranno dal 17 al 21 giugno. Ma non rinuncia alla tradizionale “Colossale Fagiuolata del lunedì grasso”, simbolo del Carnevale Storico di Santhià.

Nel 2022 la tradizionale distribuzione dei fagioli in piazza Zapelloni si svolgerà il 28 febbraio con i necessari accorgimenti per il contenimento del Covid-19; sarà concesso l’accesso in piazza solo ai possessori di Green Pass e del buono per il ritiro della propria razione, che [...]