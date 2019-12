SANTHIA’. Nespolo firma il manifesto ufficiale del Carnevale

Sarà l’artista Ugo Nespolo a firmare il manifesto ufficiale della nuova edizione del Carnevale storico di Santhià (Vercelli). Lo comunicano gli organizzatori della kermesse, che anche per il 2020, come vuole la tradizione, sarà inaugurata il 6 gennaio. Nespolo ha vissuto a Santhià per alcuni anni; è la terza volta che consegna al Carnevale uno dei suoi lavori per la creazione del manifesto. “Sono veramente emozionato – commenta Fabrizio Pistono, presidente della Pro Loco – perché ogni anno la sua opera ci lascia senza parole per la bellezza. Non so quale altra manifestazione possa vantare una promozione così prestigiosa. Non dimentichiamo che si tratta di un artista conosciuto in ogni parte del mondo”. “Un ringraziamento particolare – dichiara ancora Pistono – va all’amico Luigi Bordone, prezioso ‘complice’ nei contatti tenuti con il Maestro”.

Commenti