SANTHIA’. Maltempo: cade una vetrata sulla stazione, ferito un poliziotto

Un agente della polizia ferroviaria è stato ferito da una vetrata caduta oggi pomeriggio nella stazione di Santhià (Vercelli) a causa del forte vento. Il poliziotto, dopo essere stato soccorso, è stato portato in via precauzionale all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli per accertamenti. Lievi le ferite riportate.

