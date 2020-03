SANTHIÀ. Incidenti stradali: in fiamme il camion tamponato, morto l’autista

Un camionista ha perso la vita oggi pomeriggio sull’autostrada A4 Torino-Milano, in direzione del capoluogo lombardo. All’altezza di Santhià il camion su cui viaggiava è stato tamponato e ha preso fuoco, senza lasciargli scampo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Per consentire i soccorsi, tuttora in corso, l’allacciamento con la A26 tra Stroppiana e Santhià è stato chiuso al traffico.

