SANTHIA’. Incidente sull’A4, un morto e un bambino di 13 anni è grave

Grave incidente questa mattina intorno alle ore 10 sul tratto autostradale A4 all’altezza dello svincolo di Santhià in direzione Torino, dove un furgone ha tamponato un’autovettura.

Il conducente del furgone, che non ha riportato ferite gravi, è stato trasportato all’ospedale di Biella.

Dei 5 occupanti dell’autovettura, 3 erano fuori dalla stessa, mentre un bambino di 13 anni è stato affidato alle cure dei sanitari ed è stato successivamente elitrasportato in codice rosso al regina margherita.

I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre dal sedile posteriore dell’auto, una donna della quale purtroppo il personale medico non ha potuto che constatare il decesso.

L’autostrada è rimasta chiusa per tutto il tempo delle operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Livorno Ferraris e Santhià oltre alla polizia stradale, al personale sanitario e l’Elisoccorso .

