SANTHIA’. Il vercellese non rinuncia alle sue storiche fagiolate di Carnevale

Nonostante la pandemia molti centri della provincia di Vercelli non rinunciano alle tradizionali fagiolate, tratto distintivo del carnevale vercellese. A Santhià la “colossale fagiuolata”, che in passato aveva richiamato in città anche l’allora presidente della Regione Sergio Chiamparino, si terrà lunedì 15 febbraio: per via delle norme anti assembramento, la distribuzione dei fagioli avverrà scaglionata, su prenotazione, e attraverso la rete di ristoranti santhiatesi. “Augurandoci che il Piemonte resti in zona gialla – scrivono dalla Pro Loco -, sarà eventualmente possibile effettuare anche il consumo in loco”.

Nel capoluogo il comitato Vecchia Porta Casale, che ogni anno organizza una delle più antiche fagiolate di Vercelli, organizza una speciale versione “drive”: la distribuzione del piatto tipico carnevalesco avverrà direttamente in automobile, in modo da non creare assembramenti, e non sarà consentito l’accesso alle persone a piedi. Necessaria anche in questo caso la prenotazione.

