SANTHIÀ. Guasto ferroviario, un’ora di ritardo per i treni

Disagi alla circolazione ferroviaria, questa mattina, sulla linea convenzionale Torino-Milano. Per un guasto a Santhià, rilevato alle 5 di questa mattina, il traffico risulta rallentato con ritardi fino a 60 minuti per i treni in viaggio. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Chivasso e Ivrea, Chivasso e Novara, [...]





