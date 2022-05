SANTHIA’. “Cresciuti a pugni in faccia, a Caritas nella pancia, poveri con marca. Giro a fari spenti, fermati pure che tanto le prendi, sto con i buoni e con i delinquenti”. Un videoclip di due minuti e mezzo, in cui decine di giovani in posa col volto mascherato o incappucciato impugnano manganelli, pistole e coltelli, denuncia con questi versi in rima il disagio sociale di chi vive nelle periferie delle città, in situazioni di forte degrado. Girato nelle case popolari di Santhià, tra i maggiori centri abitati della provincia di Vercelli a una ventina [...]





