Santa Bibiana

Il giorno di Santa Bibiana determina, nella tradizione piemontese come in altre regioni, una curiosa dichiarazione meteorologica. El temp ch’a fa, con tutte le varianti climatiche: s’a pieuv, s’a tira vent, s’a fà sol… a Santa Bibian-a, për quaranta di e na sman-a. Quindi per quasi 50 giorni, quaranta giorni ed una settimana, il clima sarà lo stesso di quello del giorno di questa Santa.

Favria 2.12.2020 Giorgio Cortese

Il Natale è un’emozione nella felicità e nello stupore di chi ho vicino, una ricchezza incommensurabile. Tanti auguri di Buon Natale.

