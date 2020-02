Santa Agata 5 febbraio.

Il giorno di Santa Agata una volta era ricordato come quello in cui l’inverno cominciava a stringere di meno le campagne nella sua morsa di ghiaccio e neve, tanto che il proverbio recita che Sant’Aghëtta a fà core la biarletta, Santa Agata fa correre il rigagnolo, cioè l’acqua dei ruscelli comincia a passare dallo stato solido del ghiaccio a quello liquido. Onore, e amore, dunque per i nostri Antenati, magari poco culturalmente preparati, ma ricchi di semplicità e di buon senso, che nascevano dalla Fede e dalla conoscenza della propria terra. D’altra parte, si dice, Ij proverbi a son nassù anans dij lìber, I proverbi sono nati prima dei libri.

Favria, 5 febbraio 2020 Giorgio Cortese

Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. Vieni donare a Favria venerdì venerdì 7 febbraio, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te e grazie se fai passa parola.

Commenti