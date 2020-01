SANREMO. M5s Piemonte, no a sessismo e odio contro le donne

“Reputiamo inaccettabile che Junior Cally partecipi alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. I suoi testi sono colmi di frasi recanti abusi, violenze, torture, mercificazione e sessismo nei confronti delle donne. E’ profondamente sbagliato concedergli spazio in Rai”. Così, in una nota, il Movimento 5 Stelle Piemonte. “La direzione artistica del Festival dovrebbe condannare anziché dare spazio a persone volgari, violente e sessiste – aggiungono i pentastellati piemontesi – Ricordiamo che la partecipazione di Cally potrebbe essere in contrasto con i principi generali del contratto di servizio Rai, che prevede di ‘superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l’immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione’, oltre che ‘delle pari opportunità, del rispetto della persona, della convivenza civile, del contrasto a ogni forma di violenza”. I 5 Stelle del Piemonte chiedono che “venga interdetta la sua partecipazione, con ferma condanna da parte della direzione artistica riguardo ai messaggi contenuti nelle sue canzoni”.

