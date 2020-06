SANITA’. Denaro e gioielli per pilotare gli appalti Indagini anche a Chivasso, Ivrea e Ciriè

Denaro, gioielli, oggetti preziosi, favori. Chi voleva aggiudicarsi qualche appalto nella sanità piemontese non doveva far altro che aprire il portafogli: bastava pagare le persone giuste e, come per magia, il capitolato di gara diventava una specie di abito su misura per la propria azienda. Servono camici di quel [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti