SANGANO. Sedicenne si perde in montagna: recuperato dal soccorso alpino

Un sedicenne che si era smarrito nei boschi intorno a Sangano durante un’escursione in montagna è stato recuperato dal soccorso alpino. Il giovane ha dato l’allarme al 112 riferendo gli operatori di essere passato in località Prese di Sangano. Più tardi, prima che il telefonino si scaricasse, ha fatto in tempo a mandare via whatsapp le coordinate gps del punto in cui si trovava. A prendere parte all’intervento, oltre al soccorso alpino, sono state squadre dell’Aib e dei vigili del fuoco.

Commenti