SAN SEBASTIANO. Una partita di calcio in ricordo di “Albio” Domenica si è giocato per Molinaro

Il Covid-19 e le conseguenti restrizioni post-pandemia non hanno permesso di disputare il classico “Memorial Alberto Molinaro” sul campo di Saronsella, teatro di tante sfide che ha visto protagonista lo sfortunato giovane della collina deceduto il 13 settembre del 2014 in un incidente stradale. Ma gli amici non si sono certi dimenticati di “Albio” e domenica 13 si sono dati da fare per organizzare un derby di calcio a 11 tra San Sebastiano (che ha fatto gli onori di casa) e Casalborgone. Una sfida appassionante tra tanti ragazzi della collina che con Alberto hanno condiviso non solo le avventure calcistiche, ma anche la quotidianità. Sul campo ha vinto Casalborgone, premiato a fine partita da Loris, il fratello di Alberto con il quale gestiva il Bar Seventy Cafè a Chivasso, ma alla fine a vincere sono stati tutti quelli che sono scesi in campo, coloro che hanno assistito alla partita e quelli che pur lontani erano vicini con il cuore all’evento. Una domenica speciale che rimarrà nei ricordi di tutti.

