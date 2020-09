SAN SEBASTIANO PO. Un Pom Matan solo da “asporto”

Sarà un’edizione senz’altro diversa dalle precedenti la 32esima del Pom Matan.

La sagra degli agnolotti di mele, che ogni anno richiama migliaia di chivassesi e non solo presso gli impianti sportivi comunali per assaporare le ottime specialità preparate dai volontari della Pro loco, quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria vedrà un programma decisamente contenuto.

Sarà tutto concentrato nella giornata di domenica 13 settembre, quando dalle ore 11 alle 15 sarà possibile ritirare le specialità proposte dalla cucina della Pro loco fino ad esaurimento.

Il menù prevede tomini in salsa birichina, agnolotti di mele, friceau di mele, torta nera di mele. E’ inoltre possibile acquistare gli agnolotti da cuocere.

La Pro loco ricorda che non è possibile consumare il cibo in loco e che, per ritirare le specialità, è obbligatorio l’uso della mascherina. Verrà inoltre rilevata la temperatura di chi si recherà a ritirare le specialità.

