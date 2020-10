SAN SEBASTIANO. Francesco Marinaro: “La scultura è emozione pura, è la mia vita”

Un giovane scultore, classe 1987, nato a Torino ma sempre vissuto a San Sebastiano. La passione per l’arte fin da piccolo e scoperta in maniera del tutto naturale. “Ricordo che non vedevo l’ora di andare all’asilo per giocare al tavolo del pongo. Giocavo [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti