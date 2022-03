SAN SEBASTIANO DA PO. Senza piogge negli ultimi dieci giorni di marzo, nei fiumi piemontesi non ci sarà acqua sufficiente per fare partire la stagione irrigua.

Lo rivela l’ultimo aggiornamento di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) del Piemonte, pubblicato oggi in occasione della Giornata mondiale dell’acqua. Le previsioni meteorologiche inducono al pessimismo: nella terza decade di questo mese non sono previste precipitazioni significative.

Le risorse idriche sono erose da un drastico calo di piogge iniziato già nel giugno scorso, con poche parentesi piovose. Nei fiumi in questo periodo il caso limite è quello del [...]