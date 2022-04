In una splendida giornata di sole, domenica 10 aprile a San Sebastiano da Po oltre quattrocento persone di tutte le età hanno dato vita alla manifestazione “La Monferracqua”, una kermesse sportiva di outdoor nata con l’intento di far conoscere il Po, navigandolo o percorrendone gli argini a piedi, in bici o a cavallo organizzata da Explore Monferrato.

Il tragitto ha visto la partenza da San Sebastiano da Po, frazione Caserma, e l’arrivo a Verrua Savoia, cammino lungo il sentiero che porta alla Rocca di Verrua, luogo dove è stato servito [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.