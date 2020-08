SAN SEBASTIANO DA PO.Marco Leone e ‘ArciZeta’ presentano il “Festival del Cammino”

Il prossimo settembre, per esattezza nei giorni 11/12/13, presso il Castello della Villa di San Sebastiano da Po, avrà luogo il “Festival del Cammino”. Organizzato dall’associazione ‘ArciZeta’, avente al suo interno il ‘Settore Cammino e Trekking’ gestito da Marco Leone, noto per le sue camminate a piedi che in realtà sono molto più che semplici camminate a piedi, fatte per raggiungere le mete più disparate, immersi nella natura.

“Con l’intento di sviluppare sempre più un turismo lento e di valorizzare i nostri territori, l’associazione ‘Arci Zeta’ di Chivasso organizzerà una tre giorni di trekking, escursioni, proiezioni e approfondimenti vari. Sarà la prima edizione di un appuntamento che verrà riproposto ogni anno a settembre. Sono in programma diversi trekking dove la natura e la cultura saranno le protagoniste assolute – ci spiega Marco –. Il festival si aprirà venerdì 11 settembre con una tavola rotonda dal titolo ‘Turismo lento opportunità e sviluppo sul nostro territorio’, verranno coinvolte le amministrazioni del territorio e le strutture ricettive. Venerdì sera sarà proposto un trekking notturno per andare alla ricerca delle tracce dei lupi, mentre sabato 12 settembre mattina gli escursionisti verranno accompagnati a un trekking di 11 o 23 km a seconda della loro scelta. Alle 18 ‘Come camminare usando nel modo corretto i bastoni’ (Fitwalking Cross). Infine, sabato sera, si assisterà alla proiezione del docu – film ‘Accanto scorre il fiume’ che racconta il viaggio a piedi, dalla sorgente alla foce del fiume Po, che ho fatto personalmente – aggiunge -. La domenica si aprirà con due nuovi trekking, di 10 o 21 km sempre a seconda della scelta individuale di ciascuno. In chiusura, domenica sera, tanta buona musica folk. Per tutta la durata del festival sarà possibile campeggiare in tenda presso l’abbazia e sarà allestito un servizio mensa. Sono previsti inoltre vari laboratori: teatro per bambini e adulti, pittura, acquerello, rilegatura, meditazione e Fitwalking Cross”.

Per informazioni ulteriori e prenotazioni: 3479823297 oppure www.intothewildspirit.org

