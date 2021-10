Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN SEBASTIANO DA PO. Si è spento ieri, all’età di 66 anni, Giuseppino Boschetti, “Beppe”, conosciuto da tutti come il “re dei traslochi”. Imprenditore originario di Crescentino, titolare di un’omonima e nota ditta di traslochi fino al raggiungimento dell’età della pensione, sopraggiunta un anno fa, Boschetti era conosciuto in tutto il chivassese. Ha vissuto a lungo a San Sebastiano da Po e, ultimamente, s’era trasferito a Brozolo, in località stazione.

Da sempre impegnato nel volontariato [...]