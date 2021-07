Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN SEBASTIANO DA PO. Venerdì 23 luglio, alle ore 21,00 incontro su gelsi-bachicoltura a San Sebastiano da Po nel centro pastorale in Via Chivasso 45

Un tempo in Piemonte era molto diffusa la coltivazione dei gelsi, inseriti nella filiera di allevamento dei bachi da seta. Oggi, alla luce dei nuovi utilizzi di seta di produzione locale, biologica e certificata, si sta rivalutando questa coltura.

Allo scopo di illustrare le nuove opportunità derivanti da questa [...]