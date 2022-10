Dal 29 al 31 ottobre si svolgerà la terza edizione del “Festival del Cammino”.

Ecco il programma…

Sabato 29 ottobre: ore 14.00 Barefoot (camminata scalza); ore 16.00 Walking Meditation (camminata silenziosa), ore 18.00 Yoga e ore 21.00 Trekking notturno di 10 km.

Domenica 30 ottobre: ore 9.00 Trekking “Abbazia di Vezzolano” di 12 km, ore 16.00 Giochi in natura al castello (per “bambini” da 0 a 99 anni), ore 18.00 Yoga e ore 21.00 Musica dal vivo.

Lunedì 31 ottobre: ore 9.00 Trekking “Riserva Bosco del Vaj” di 16 km e ore 21.00 “Notte delle Streghe” alla ricerca di streghe, maghi e fantasmi.

“Quest’anno abbiamo ulteriormente voluto approfondire il discorso del camminare, inserendo vari stage al riguardo – spiega Marco Leone, uno degli organizzatori del Festival -. Abbiamo mantenuto la ‘Notte delle Streghe’, visto il super successo dello scorso anno, e anche stavolta saremo accompagnati da personaggi in maschera, fantasmi e maghi nelle cantine del castello e sui soffitti. Non mancheranno poi la musica, lo yoga e il gioco – aggiunge -. Teniamo molto a questo evento, perché è importante anche per valorizzare il territorio. Lo scorso anno il meteo ci ha un po’ penalizzati e speriamo che quest’anno vada meglio, visto che aspettiamo amici camminatori, e non solo, da tutto il Nord d’Italia. Riproponiamo questo Festival con l’obiettivo di farlo diventare un appuntamento annuale fisso”.

Il “Festival del Cammino” è un appuntamento magico e la location è meravigliosa. “E’ davvero una fortuna essere ospiti di Luca Garrone, il proprietario del Castello di San Sebastiano – afferma Leone -. Anche quest’anno ci sarà la possibilità di dormire in tenda, nelle camerate o in camere private pernottando nel maniero. Vi sarà poi possibilità di colazione, pranzo al sacco e cena. A tal riguardo lascio il numero di Luca, 3472581186, e quello della Trattoria, 011/9191177. Per info e prenotazioni di trekking e stage è invece possibile chiamare me al 3479823297 o andare su www.intothewild.info”

Commenti