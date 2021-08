Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN SEBASTIANO DA PO. Ritornano le abitudini pre Covid in collina. E torna, fortunatamente, anche la “Sagra del Pom Matan”, la festa dell’agnolotto di mele di San Sebastiano da Po che coincide, di solito, con gli ultimi giorni d’estate.

L’appuntamento con la tradizione è per il secondo week end di settembre, quando si terrà la 33esima sagra presso gli impianti sportivi. Una tradizione per la verità leggermente rinnovata, causa Covid. Vediamo come.

Ecco il programma.

Sabato 11 settembre, dalle 19.30, presso il ristorante “La Goccia”, cena con menù fisso: tomino elettrico alle erbe e speck, vitello tonnato, agnolotti al pom maman con ragù casereccio, cosciotto con crema di arrosto, patatine fritte, torta di mele della tradizione, acqua e caffè (vino, bibite e amari esclusi). Il costo è di 20 euro, la prenotazione obbligatoria al numero 331 29 75 107. Alle 21.30 concerto della piccola orchestra “Sand Creek” con tributo a De Andrè.

Domenica 12 settembre, dalle 9, in piazza Agnelli “Melarte” e, alla stessa ora, “Camminata del Pom Matan” a cura di Cammini Divini.

Alle 10 “C’era una volta al bar”, esposizione di flipper giocabili gratuitamente. Alle 10 l’associazione “La Voce dei Venti” presenta “Diamo vita alla casetta degli artisti con bambini e adulti”.

Dalle 11 alle 15 pranzo (solo asporto): nel menù agnolotti di mele, tomini in salsa birichina, friceau di mele, torta nera di mele. Dalle 15 Ludobus con animazione per i più e i meno piccoli.

