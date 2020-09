SAN SEBASTIANO DA PO. Il “Pom Matan” all’epoca del Covid

Non sarà ricordato per il numero di persone che hanno gremito lo stand gastronomico allestito presso gli impianti sportivi, ma è stata comunque un’occasione per condividere una giornata all’insegna dell’allegria e del divertimento.

Il “Pom Matan 2020”, al tempo del Covid, è andato in scena in forma ridotta con una passeggiata all’aria aperta, gli agnolotti di mele da asporto preparati dai cuochi della Pro loco, una partita di calcio giocata nel ricordo del compianto “Morettino”, Alberto Molinaro. La speranza, per tutti, è di tornare a fare festa come si deve già dal prossimo anno.

