Coronavirus, un caso anche a San Sebastiano da Po.

La conferma arriva dal sindaco Beppe Bava.

“Purtroppo da sabato mattina abbiamo un caso anche qui – spiega Bava -. Ci siamo attivati per garantire tutta l’informazione possibile con il servizio San Sebastiano informa, volantini e messaggi. Alla popolazione un accorato invito: restare in casa e rispettare il decalogo che il ministero ha diffuso. Solo così possiamo sperare di vincere questa difficile battaglia”.

In ospedale a Chivasso, presidio di riferimento, la situazione intanto si fa molto difficile. Ad oggi, domenica 15 marzo, in totale sono 32 i pazienti positivi ricoverati al quinto piano, dov’è stato ricavato il reparto Covid-19, e nelle sale operatorie allestite per l’emergenza e per la mancanza di posti disponibili: dei 32, 7 sono in terapia intensiva.

Intanto sono 13 i nuovi decessi in Piemonte di persone positive al test del “coronavirus covid-19”, comunicati questa sera dall’Unità di crisi.

Si tratta di 9 uomini e 4 donne: cinque uomini e tre donne della provincia di Alessandria, un uomo del Biellese, due uomini del Vercellese, un uomo e una donna del Novarese.

Tra questi, il paziente più anziano aveva 92 anni, quello più giovane, pluripatologico, 56 anni.

Risultano attualmente ricoverate in terapia intensiva 175 persone positive al virus.

