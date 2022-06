Sabato 25 e domenica 26 giugno, presso la splendida location di Villa Caccia di via Serra Alta 6 a San Sebastiano da Po, si svolgerà l’ormai consueto festival “Armonia”. Un evento dedicato a Carla e Bruno Caccia, così come la location stessa, in quanto bene confiscato alla mafia, quella stessa che il Procuratore Capo di Torino Bruno ha sempre combattuto e che lo ha, purtroppo, ucciso.

Un festival ricco di arte, perché “l’arte libera il bene”: questo, infatti, è lo slogan dell’evento.

Ma entriamo nel vivo di “Armonia” con il suo programma…

Sabato 25 giugno, alle ore 18.30, inaugurazione della mostra dedicata a Letizia Battaglia; alle 19.30 apertura degli stand gastronomici e alle 21.30 concerto della band “The Spell of Ducks”. Ingresso ad offerta minima di 10 euro con consumazione. E’ previsto il servizio navetta dal cimitero alle 18.00.

Domenica 26 giugno, invece, alle ore 18.30 ritrovo in via Rigonda presso frazione Pieve di San Sebastiano da Po; alle ore 19.00 marcia in ricordo del Procuratore Bruno Caccia; alle 19.45 interventi delle Istituzioni, della famiglia Caccia e del presidente onorario dell’associazione “Libera” Gian Carlo Caselli. Durante la serata saranno presenti stand gastronomici e intrattenimento musicale. Servizio navetta dal cimitero dalle ore 19.10.

Per partecipare alle serate si prega di scrivere a info@liberapiemonte.it o telefonare allo 0113841081, indicando i giorni di interesse, entro il 22 giugno.

