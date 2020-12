SAN SEBASTIANO. 36enne perde la vita in un incidente sul lavoro a Novara

SAN SEBASTIANO. 36enne perde la vita in un incidente sul lavoro a Novara. “Sono senza parole”. “Mi hai tolto il fiato”. “Eri davvero un bravo ragazzo”. All’indomani mattina della notizia della scomparsa di Alessandro Strazzacappa, 36 anni, di San Sebastiano, residente in località Moriondo, conosciuto da tutti come “Billy”, sul suo profilo Facebook sono decine i messaggi di dolore, cordoglio, incredulità.

Alessandro Strazzacappa è morto ieri, lunedì 30 novembre, a Novara, in seguito ad un infortunio sul lavoro. Mentre era intento a caricare il suo mezzo nel cortile di un’azienda, il giovane dipendente di una ditta di trasporti di Nichelino, è stato colpito alla gamba da un macchinario.

Il giovane era cosciente quando è stato soccorso dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Novara.

Trasferito all’ospedale Maggiore, però, le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i tecnici dello Spresal dell’Asl di Novara, mentre camion e autogru sono stati sequestrati.

“Billy era davvero una brava persona, sempre sorridente ed allegro. Con una grande passione per le moto”, lo ricordano gli amici più cari. E sono tanti. A San Sebastiano, a Cavagnolo, a Lauriano, a Monteu da Po, a Chivasso.

Data e luogo dei funerali non sono ancora stati fissati.

