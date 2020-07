La prima cosa che salta agli occhi quando ci si occupa del Patrono di Ivrea,

è che se lo scriviamo Sansa Vino vengono fuori un sottoprodotto e un prodotto

che provenivano da colture coltivate insieme, come ci ricorda il grande

De André, nell’antica Palestina.

La seconda cosa che salta agli occhi, è che le reliquie di San Savino vengono

portate in processione il 7 luglio per le vie di Ivrea, eppure le reliquie del

martire sono a tuttoggi conservate ad Agliano Terme, dove vennero trasportate

nel 1667 su ordine di Papa Innocenzo X.

La terza cosa che salta gli occhi, è che San Savino si chiamava Sabino.

Detto tutto questo per dimostrare che i rapporti tra Ivrea e il martire sono

pressappoco analoghi a quelli che assimilano gli asparagi all’immortalità

dell’anima, vediamo di stemperare i vostri animi eporediesi che ribollono

d’ira per le mie affermazioni.

Si narra, dunque, che nel 954 il Duca di Spoleto, figlio di Berengario d’Ivrea

(ve lo ricordate? Anche quella volta ebbi a rompervi lungamente il cazzo col

fatto che fu re d’Italia prima di Arduino, eppure non lo avete mai cacato di

striscio), decise di portarne le reliquie a Ivrea, in quanto sperava potessero

proteggere la città da una terribile pestilenza. E lo fecero, e già che c’erano

si esibirono anche nella guarigione di uno zoppo. Quindi non erano di quelle

spoglie pignole e pigre, che ti fanno giusto il minimo sindacale.

Ma soprattutto, non si limitarono a fare miracoli quella volta lì. Nel tempo

ne fecero di ogni.

Ad esempio intorno al 1100 riuscirono a convincere un tale Ginio Vinia a

parcheggiare il proprio calesse in un luogo adibito a parcheggio di calesse,

e non a pene di segugio come suo solito.

Nel 1385 riuscirono a riparare il più bel presepe di Georgia Popolo, che era

stato frantumato in diciottomila briciole durante la rivolta dei Tuchini.

Nel 1483 riuscirono a convincere una certa Anna Malo che 245 giorni di pioggia

non rientravano nelle normali condizioni climatiche dell’epoca.

In ogni caso io trovo di cattivo gusto che nel giorno della Festa di San Savino

ci sia la mostra dei cavalli: pare che si inviti il martire a darsi all’ippica.

PS: l’assessore Balzola si dissocia dai miracoli effettuati nel tempo da San

Savino.

