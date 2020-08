Per favore cari amici, ditemelo che dietro quella mascherina ogni tanto sorridete.

San Rocco al tempo del coronavirus

A Favria si e’ svolta la S.Messa in onore di San Rocco con tutte le precauzioni e misure di sicurezza per la pandemia in corso. Quest’anno abbiamo un motivo in più per celebrare la festa di San Rocco anche se dobbiamo farlo in condizioni di ristrettezza per le misure di prevenzione che è ancora necessarie osservare. Un motivo in più perché l’esempio di vita di san Rocco e la sua esperienza con la peste presentano delle analogie molto forti con la contemporanea vicenda della pandemia. San Rocco, d’origine francese, è il santo più invocato, dal Medioevo in poi, come protettore dal flagello della peste. Durante la sua permanenza in Italia nella seconda metà del 1300 si adoperò per curare le persone colpite dalla peste. Secondo la tradizione anche ottenendo guarigioni. Un grazie al sempre attivo Comitato della borgata capitanato da Antonio, dall’UNITRE di Rivarolo Favria, Feletto, per il sostegno economico per i restauri dell’edificio religioso e a don Gianni Sabia. E si il Comitato e tutti i borghigiani dobbiamo ringraziarli tanto per l’impegno che hanno profuso in questi lustri per mantenere ed abbellire la cappella. Ecco il vero spirito di Comunità con i fatti che ci devono tutti trascinare.

Favria, 27.08.2020 Giorgio Cortese

Il sangue è una vita, Condividilo! Vieni a donare a donare il sangue a Favria MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Prelievo straordinario, abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

La quotidiana speranza non sarà mai sopraffatta dalla disperazione, finché la teniamo legata al desiderio e alla fiducia.

