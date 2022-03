Un buon numero di volontari sabato scorso si sono dati appuntamento a borgata Galleani per sistemare il tratto di via Francigena tra la frazione in riva al Po di Castagneto e Cimena.

Guidati da Bruno Vannucci del Coordinamento dei Sentieri della Collina Torinese per la zona di Gassino, i presenti, tra i quali alcuni Soci del CAI di Chivasso, hanno ripulito l’argine del fiume sul quale passa il tratto dello storico cammino della via francigena.

Un gruppo si è dedicato alla raccolta dell’enorme quantità di rifiuti, non solo trasportati dal fiume ma purtroppo anche lasciati da [...]