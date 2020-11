SAN RAFFAELE. “Sgravi per i commercianti in crisi”

Le conseguenze più pesanti della crisi causata dal lockdown si stanno facendo sentite da settimane, sono purtroppo già numerose le attività commerciali ed economiche in difficoltà. Per non dire di chi ha dovuto abbassare definitivamente la serranda, non riuscendo più a far fronte ai costi da sostenere, [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti