SAN RAFFAELE. Sabato parte la festa patronale

Sabato 29 agosto torna la festa patronale, tanti eventi organizzati grazie alla collaborazione tra il Comune e la Pro Loco cittadina. “San Raffaele Eventi20” questo lo slogan della nuova manifestazione. Si parte sabato 29 con la Gimcana a curo del Bussolino Sport, premi e merenda per tutti. Tra le 10 e le 12 e le 16 e le 18, invece, è previsto il ciclotour dei boschi, per info è possibile chiamare il 3472665410. Alle 19, poi, si prosegue con l’apertura dello stand del Pro Loco Street Food. Alle 21, al campo sportivo di via Conteisa, il concerto del Bermuda Acustic Trio. Si prosegue domenica 30 agosto con la messa, alle 11,15, presso la chiesa parrocchiale. Si continua domenica 30, alle 19, con lo street food e alla sera, dalle 21, con il concerto, presso il campo sportivo, dei Kinds of Magic (Queen Tribute Band). Dal 3 al 13 settembre, invece, sono previsti una serie di eventi presso il Palazzo Ateliè. Una festa che si farà nonostante il Covid, rispettando tutte le normative. “San Raffaele – spiega il sindaco Ettore Mantelli – sta dimostrando tanta voglia di farcela con coraggio e fiducia».

