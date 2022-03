Tra qualche giorno saranno in 12 dentro casa eppure Cristina Bertani e la sua famiglia hanno deciso di accogliere i profughi ucraini tra le mura domestiche. Stando ai programmi dovrebbero arrivare a San Raffaele entro la fine della settimana Qui, per il momento, ci abitatano in 5: Cristina, Marika, Vladimir un bambino di 7 è una bambina di 9.

E gli ucraini in arrivo?

Si tratta di amici di Vladimir, ucraino, che ora è pronto ad accogliere, insieme alla sua famiglia, i connazionali in fuga dalle bombe dei russi.

Da qui la scelta di aprire le [...]