SAN RAFFAELE. Nessuna frattura in minoranza, Marta: “Solo incomprensioni”

Tocca alla capogruppo della minoranza, Clara Marta, provare a ricomporre la spaccatura che ha colpito il suo gruppo nell’ultimo consiglio comunale. Durante l’ultima adunanza, infatti, dopo la dichiarazione di contrarietà al bilancio, espressa da Clara Marta, il collega di partito, Alessandro Casale (il più votato nella lista Noi per Voi alle ultime elezioni) ha preso la parola e, pur confermando la contrarietà del gruppo, si è dissociato dalle parole della Marta.

Una sorta di terremoto politico, tutto interno all’opposizione, che la capogruppo prova a minimizzare così.

“L’attività della nostra lista civica – spiega – proseguirà (da oggi a maggior ragione, vista la necessità di ricostruire il tessuto sociale ed economico locale dopo l’emergenza Covid) con lo stesso spirito che fu all’origine di questa esperienza politica.

Noi per Voi ha le sue proposte per il rilancio di San Raffaele Cimena e le vuole presentare all’amministrazione non in modo conflittuale ma costruttivo. Lo abbiamo dimostrato durante il lockdown, quando non abbiamo assolutamente tenuto un approccio polemico e strumentale, perché in particolare nei momenti difficili la politica deve dare prova di compattezza e senso di responsabilità”.

Clara Marta, rivendica l’importanza del dialogo, anche dentro la sua lista. “Prima di tutto – prosegue – il confronto: anche tra idee e posizioni diverse. Lo stesso cerchiamo di fare all’interno della nostra lista. I consiglieri e i nostri elettori hanno il diritto-dovere di esprimere il loro parere e di offrire un apporto propositivo sui temi che riguardano il nostro paese, per poi decidere insieme la linea politica da seguire.

E sono naturalmente legittime e da prendere in considerazione anche le opinioni non necessariamente in sintonia con il capogruppo. È in questo senso, e quindi costruttivamente, per rispondere ai giornalisti che me lo chiedono, che considero l’opinione legittima e diversa dalla mia, espressa in consiglio comunale dal consigliere Casale. Non ci sono misteri, operazioni politiche o dietrologie. su questo episodio”.

Insomma, a detta della Marta, la rottura, sarebbe già rientrata.

“Ho già avuto modo – conclude – di chiarirmi con lui e sarà sicuramente mia cura accrescere i momenti di dialogo interno alla lista, affinché non ci siano “cortocircuiti” nella comunicazione interna al gruppo. Il confronto deve iniziare in primo luogo tra noi. Così come tra i consiglieri del nostro gruppo, non mancheremo di promuovere prossimamente incontri che coinvolgano i nostri sostenitori e tutta la cittadinanza”.

